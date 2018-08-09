Группа «Синхва» отмечает юбилей





Мужская группа «Синхва», любимцы публики еще с девяностых годов, отмечают 20-ти летие существования группы большим концертом. 8 августа на официальных страницах группы в социальных сетях появились тизерные снимки под названием 2018 SHINHWA 20th ANNIVERSARY CONCERT HEART, что уже подогревает к ним немалый интерес. Сам концерт пройдет на одном из стадионов в Олимпийском парке столицы, где прошел их самый первый концерт. Участники группы решили провести юбилейный концерт в особенном для них и их слушателей месте. Ведь на этом стадионе прошел не только их первый с момента дебюта концерт, но и концерт, приуроченный к десятилетию группы в 2008 году, а также первое совместное выступление после окончания службы в армии в 2012 году. Напомним, 28 августа «Синхва» выпускают специальный альбом HEART, юбилейный концерт состоится 6 и 7 октября 2018 года.