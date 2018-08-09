Странный отец (8) 주말에 봐

Фраза недели

주말에 봐

[Чумарэ боа]

Встретимся в конце недели.





Грамматика

К существительному -주말 «конец недели, выходные дни» добавляется окончание –에, которое обозначает время, пространство, где находится или происходит что-либо. Далее идет глагол –보다 «встречаться, смотреть» в повелительном наклонении в разговорной форме речи. Все вместе получается 내일 봐 «встретимся в конце недели».





- 우리 주말에 점심 먹기로 했지? 주말에 봐

- Мы же договорились пообедать в конце недели. Встретимся в конце недели.





- 영화 보자. 주말에 봐.

- Пойдем в кино. Встретимся в конце недели.





- 나 주말만 시간이 돼. 주말에 봐

- У меня есть время только в конце недели. Встретимся в конце недели.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





주말에 만나자 – «Встретимся в конце недели».

언제 한번 봐 – «Давай как-нибудь увидимся».



