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Странный отец (8) 주말에 봐

#Говорим как герои сериалов l 2018-08-13

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

주말에 봐 

[Чумарэ боа] 

Встретимся в конце недели.


Грамматика 

К существительному -주말 «конец недели, выходные дни» добавляется окончание –에, которое обозначает время, пространство, где находится или происходит что-либо. Далее идет глагол –보다 «встречаться, смотреть» в повелительном наклонении в разговорной форме речи. Все вместе получается 내일 봐 «встретимся в конце недели». 


- 우리 주말에 점심 먹기로 했지? 주말에 봐

- Мы же договорились пообедать в конце недели. Встретимся в конце недели.


- 영화 보자. 주말에 봐.

- Пойдем в кино. Встретимся в конце недели. 


- 나 주말만 시간이 돼. 주말에 봐

- У меня есть время только в конце недели. Встретимся в конце недели.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


주말에 만나자 – «Встретимся в конце недели».

언제 한번 봐 – «Давай как-нибудь увидимся».


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