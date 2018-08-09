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Полное имя: Пак Су Э (박수애)

Дата рождения: 16 сентября 1979 г.

Дебют: сериал телеканала KBS [Школа-2], 1999 г.





Су Э – корейская актриса. В конце девяностых Су Э начала карьеру на телевидении, после главной роли в фильме «Семья» (가족) в 2004 году ее карьера получила новый виток развития. Главные роли в фильме «Мой дорогой далеко» (님은 먼곳에) и триллере «Полуночное FM» (심야의 FM) принесли ее большую известность. Успешный исторический сериал 2004 года под названием «Владыка моря» (해신) представил Су Э зарубежной аудитории. Спустя 2 года Су Э и известный актер Ли Бён Хон сыграли в мелодраматическом фильме «Лето того года» (그해여름). Карьера актриса продолжала развиваться, она сыграла в разных сериалах - мелодраматический «Тысячедневное обещание» (천일의 약속), остросюжетный «Король амбиций» (야왕), не менее острый сериал «Маска» (가면), романтическо-комедийный «Мужчина, живущий в нашем доме» (우리집에 사는 남자). Последними ее работами в кино стали роль хоккеистки в фильме «Олимпийская сборная -2» (국가대표2) 2016 года и «Высшее общество» (상류사회) 2018 года.