В Национальном собрании РК отменят специальные расходы

Правящая и оппозиционная партии приняли решение отменить статью о специальных расходах Национального собрания РК. В отличие от других статей бюджета, для специальных расходов не требуется документального подтверждения расходов. В связи с этим особые расходы стали негласно называть «слепыми деньгами» и «второй зарплатой». В настоящее время средства на особые расходы выплачиваются спикеру и вице-спикеру Национального собрания, председателям постоянных комитетов, лидерам партийных фракций, входящим в состав переговорной группы. Руководству Национального собрания выплачиваются внушительные суммы на зарубежные поездки. Помимо этого, средства на специальные расходы получают старшие эксперты постоянных комитетов, секретариат Национального собрания, председатели специальных комитетов. Только в этом году общая сумма специальных расходов превысила 6 млрд вон или 5,5 млн долларов.

Специальные расходы Национального собрания стали предметом широкого обсуждения в связи с заявлением, поданным движением «Народная солидарность за демократию участия». В прошлом месяце суд частично удовлетворил иск, постановив раскрыть информацию о специальных расходах Национального собрания за 2016 год. В связи с этим Демократическая партия Тобуро и партия Свободная Корея высказались за сохранение статьи о специальных расходах с повышением уровня прозрачности, однако это лишь обострило недовольство в обществе. Вслед за прогрессивной Партией справедливости, с самого начала выступавшей за отмену специальных расходов, к требованиям об отмене присоединилась партия Справедливого будущего. Теперь встаёт вопрос о том, распространится ли решение об отмене специальных расходов на правительственные учреждения.



