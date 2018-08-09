Сольные работы певца Лео





В рубрике «Звёзды K-POP» августа мы знакомили наших уважаемых радиослушателей с сольным творчеством певца Лео, участника бойз-группы 'VIXX'. Его настоящее имя - Чон Тхэк Ун, а Лео – это творческий псевдоним исполнителя. Сейчас ему 27 лет. Дебютировал певец в составе бойз-группы 'VIXX' в 2012 году, в коллективе он отвечает за главные вокальные партии. За пройденные шесть лет Лео записал несколько проектных музыкальных работ с другими исполнителями. В 2015 и 2017 году выпустил цифровые синглы в составе подгруппы 'VIXX LR' основной группы 'VIXX'. С 2014 года стал выступать ещё в качестве актёра мюзикла. Он сыграл роли в южнокорейских постановках «Мата Хари» и 'Monte Cristo', в корейском мюзикле 'Full House' и других. А нашу очередную рубрику открыла песня-дуэт «Игра лепестков цветов», исполненная совместно певцом Лео из группы 'VIXX' и певицей Лин. Напомню, что этот проект-дуэт был создан в 2014 году в рамках проекта музыкального агентства 'Jellyfish Entertainment'. А песня «Игра лепестков цветов» и её видеоклип, в главной роли с самим Лео, имели огромный успех не только в Корее, но и в других странах Азии.





ⓒ Melon

За свою творческую карьеру Лео сочинил немало песен для группы 'VIXX' и других проектных работ. А в 2018 году Лео наконец представил свой первый сольный альбом 'CANVAS' или «Холст», заполненный семью треками. Поклонники, несомненно, были рады долгожданному альбому любимого кумира! В дебютном сольном диске есть место как быстрым дэнс-песням, так и чуть ленивым, расслабленным композициям, похожим на самого музыканта. В целом, всем трекам из свежей пластинки присущи лёгкая сексуальность и мечтательность. Ключевая тема дебютной сольной работы - «Страсть». А звание главного трека получила песня ‘Touch & Sketch'. Вместо неё на наших волнах прозвучала поп R&B песня 'Free Tempo', полюбившаяся многим меломанам в Корее и за её пределами. В тексте песни описано мгновение, когда человек влюбляется абсолютно и безоглядно.

Итак, Лео уже имеет опыт сольных выступлений на концертах основной группы 'VIXX' и во время продвижения в составе подгруппы 'VIXX LR'. Но его настоящая сольная карьера началась с выпуска альбома «Холст» в июле текущего года. В честь записи дебютного сольного альбома Лео проведёт свой первый официальный сольный концерт! Выступления будут проходить с 31 августа по 3 сентября, в течение четырех дней, в Сеуле. На них певец готовится раскрыть перед поклонниками свои уникальные творческие таланты, и подарить зрителям блестящее шоу. Молодой исполнитель считает, что без страсти ничего невозможно, и никогда не желает потерять свою страсть. Такой взгляд на жизнь ярко выражен в дебютной сольной работе исполнителя.

Далее в нашем эфире мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей другую сольную песню под названием 'Give me something' или «Дай мне что-нибудь» певца Лео. А в завершение нашей очередной рубрики прозвучала ещё одна сольная песня Лео под названием 'Cover Girl' или «Девушка с обложки журнала». В фитчеринге композиции приняла участие исполнительница LE, участница гёрлз-группы 'EXID'. Это довольно заводная песня жанра «фанки-грув» стиля ретро, напоминающая гламурные песни 80-х годов прошлого века.