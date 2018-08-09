Визит профсоюзной делегации КНДР в Сеул 

В Сеуле состоялся футбольныйматч профсоюзных команд Юга и Севера. Это было уже третье по счёту подобное мероприятие, которое символизирует стремление трудящихся двух Корей к воссоединению. Первый подобный матч состоялся в Сеуле в 2007 году, а второй – в Пхеньяне в 2015 году. Делегация из 64 человек во главе с председателем ЦК Союза рабочих организаций КНДР Чу Ён Гилем прибыла в Сеул 10 июля и в течение трёх дней участвовала в официальных встречах и мероприятиях. В ходе совместного заседания представителей рабочих организаций Юга и Севера, отраслевых и региональных встреч стороны обсудили планы сотрудничества на уровне профсоюзов. На футбольном матче, который состоялся на стадионе Кубка мира, присутствовали более 30 тысяч зрителей.

Этот матч стал первым мероприятием в сфере сотрудничества на неправительственном уровне после подписания 27 апреля Пханмунчжомской декларации. В рамках визита северокорейской делегации Союз рабочих организаций КНДР и две южнокорейские ассоциации – Федерация корейских профсоюзов и Корейская конфедерация демократических профсоюзов – подписали соглашение о сотрудничестве. В нём содержится договорённость о проведении Второго съезда профсоюзов Юга и Севера за мир и воссоединение. Он будет приурочен к 11-ой годовщине принятия Межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. Стороны договорились также проводить регулярные встречи по вопросам профсоюзного движения. Как полагают в Федерации корейских профсоюзов, подписание документа о сотрудничестве с коллегами на Севере открывает дорогу расширению межкорейских обменов в различных областях.