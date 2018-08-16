Компания Lasomme – производитель уникальной мебели

ⓒ Lasomme

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Lasomme (라쏨), которая создаёт мебель, используя для этого уникальную систему. Познакомит нас с ней глава компании г-н Ким Чжэ Гюн.





Когда наша компания только открывалась, я жил в Лондоне. Там много уникальной и интересной дизайнерской мебели, которой в нашей стране нет. В Европе много пенных матрасов, но когда я решил купить такой у нас, оказалось, что они очень дорогие. Поэтому я подумал, что открыть бизнес в этом направлении вполне оправданно. Моя цель - создавать приемлемую по цене, функциональную и красивую продукцию.





Г-н Ким Чжэ Гюн имеет интересный опыт. Когда он учился в магистратуре по специальности менеджмент в Сеульском государственном университете, по обмену он побывал в Париже, а затем работал в консалтинговой компании Bain&Company в Лондоне. Он создал инвестиционную компанию, помогая венчурным компаниям в Нью-Йорке в поиске инвестиций. В 2014 году он открыл компанию Lasomme. Работая в Европе, г-н Ким Чжэ Гюн задался целью создавать красивую и функциональную мебель. При этом ему удалось обеспечить приемлемую стоимость, исключив наценку посредников. К нему присоединилась г-жа Ли Сан Ми, работавшая с ним в Bain&Company, эксперт по онлайн-маркетингу из компании Google и исследователь Института науки технологий в Пхохане. Необычный состав для мебельной компании, но и способ создания продукции у компании непривычный.





ⓒ Lasomme

Сначала у нас работали около 30 дизайнеров, люди, с которыми я познакомился, работая в Лондоне и Сан-Франциско. Около 20 человек я нанял дополнительно. При разработке дизайна мы определяем целевую аудиторию. К примеру, это молодёжь от 20 до 30 лет. Мы делаем несколько проектов и показываем их 50-ти представительницам этой возрастной группы. На основе их предпочтений отбираются лучшие варианты. Затем мы оцениваем, пригодны ли они к производству. После отбираются подходящие производственные площадки в нашей стране или за рубежом. Этим занимаются люди, отвечающие за производство.





В компании Lasomme нет дизайнеров, работающих на постоянной основе. Ведь один специалист редко хорош во всех сферах. К каждой продукции привлекается наиболее подходящий дизайнер, который может максимально проявить в том или ином случае своё творческое начало. Для производства также выбирается наиболее подходящий завод, где бы он ни был. Критерий – низкая стоимость и высокая технологичность. Такой подход находит отклик на рынке.





Я хотел создавать мебель, которой нет на рынке, по крайней мере, в нашей стране. Речь не идёт о конкретных направлениях. Это называется home fashion, home component. Наш первый удачный проект был side table – стол, выполненный в виде корейской буквы тигыт. Основу и столешницу соединяют ножки только с одной стороны. Ноги удобно проходят глубоко под стол, а если человек лежит, то столешница удобно устанавливается над кроватью или диваном. Это наш первый бестселлер.





Сразу после выхода на рынок side table занял первое место по продажам в своём сегменте. Второй бестселлер компании - это столик для косметики. Он имеет колёсики с одной стороны, что обеспечивает его мобильность. У него есть складные полочки и освещение. Но есть у Lasomme ещё одна гордость.





ⓒ Lasomme

Когда мы начинали работать, в нашей стране не было пенных матрасов. В США они были распространены даже больше, чем обычные пружинные. Я попробовал матрас Tempur, и мне очень понравилось. Я хотел создать что-либо подобное. Чего только для этого ни приходилось делать. Мы заказывали иностранные модели, разрезали их, экспериментировали со слоями пенных матрасов, меняя их местами. Проводили тесты, пытались применять латекс. В общем, проб и ошибок было немало. В этой связи выход на рынок откладывался, но в итоге мы создали то, что хотели.





Компания Lasomme приложила много усилий для достижения нужной цели. В итоге получился уникальный продукт. Сверху у него природный латекс, далее следует пена, запоминающая форму тела. Далее следует кокосовая пена, предотвращающая размножение бактерий и плесени, а потом имеется твёрдая пена – платформа. Компаний впервые представила такую гибридную конструкцию. Эффект также прекрасный. Человек не ощущает жары, получая мягкость и жёсткость в нужной степени. У компании много планов на будущее.





В обозримом будущем мы планируем сосредоточиться на проектах, связанных со сном. Наш матрас стал бестселлером, поэтому сейчас мы думаем о создании функциональной кровати, а также подушек. Будет расширяться линейка косметических столиков, добавим ещё пару недорогих разработок. В течение трёх лет мы хотим создать бренд мебели сна и принадлежностей, который будет знать большинство людей.





Компания Lasomme во всём стремится к новому. Сегодня она находится в авангарде инноваций в сфере мебели. Нет сомнений в том, что совсем скоро она станет одним из известнейших отечественных брендов.