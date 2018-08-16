Ослабление ограничений на деятельность интернет-банков

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Спустя год после начала работы интернет-банков в Республике Корея намечаются ослабления ограничений их деятельности, призванные разделить капитал финансового и промышленного секторов. 7 августа президент страны Мун Чжэ Ин выступил на специальном заседании, посвящённом вопросам дерегуляции в банковском секторе. Он предложил ослабить правила, которые строго ограничивали участие промышленных кругов в деятельности банков в рамках новой экономической политики правительства, основа которой заключается в инновациях. Интернет-банки были хорошо встречены простыми корейцами. Однако ограничения со стороны государства сдерживают приток инвестиций, что замедляет рост интернет-банков. О том, чего можно ждать от смягчения ограничений, мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





Если оглянуться на предпосылки нынешней инициативы правительства, то можно отметить, что председатель финансового комитета Чхве Чжон Гу, который проводит довольно жёсткую политику, ранее отмечал необходимость ослабления правил, строго регламентирующих участие промышленных кругов в работе банков. При этом даже глава комитета финансового контроля Ин Сок Хон, который прежде выступал против смягчения, недавно не исключил возможности пересмотра данных правил для интернет-банков. Практически решающее слово 7 августа сказал на специальном заседании президент страны Мун Чжэ Ин. Он отметил важность сохранения разделения банковского и промышленного капиталов, одновременно указав, что следует подумать и о других подходах к деятельности интернет-банков. Таким образом, вполне возможно принятие специального закона или другой подобной инициативы. Поэтому я считаю, что такие законы в ближайшем будущем будут очень актуальны.





Ограничение возможной доли промышленных компаний в ценных бумагах банков - это принцип южнокорейской финансовой отрасли. Такая политика направлена на недопущение чрезмерного расширения экономического влияния крупных промышленных конгломератов на финансовый сектор. Но правительство и политические круги нацелены на ослабление данных ограничений относительно интернет-банков. Расширение инвестиций в сфере информационных технологий даст толчок развитию отрасли финансовых технологий (FinTech). Это приведёт к росту числа рабочих мест. Правительство возлагает большие надежды на интернет-банки, поскольку они с самого начала произвели настоящий фурор на рынке финансовых услуг.





Выражение «фурор» тут хорошо подходит. Мы можем почувствовать такие плюсы интернет-банков как простота, удобство и мобильность. По состоянию на март этого года K-Bank имеет 700 тыс. вкладчиков. Показатель Kakao Bank составляет 5 млн 670 тыс. человек. Такому успеху помогла база клиентов приложения текстовых сообщений Kakao Talk. Сумма вкладов K-Bank составляет почти 1 млрд долларов. Объём выданных кредитов составил 780 млн долларов. Показатель Kakao Bank около 5 млрд долларов в виде вкладов и кредиты, превышающие 4 млрд долларов. То есть внешние показатели указывают на прекрасные результаты.





В прошлом году первые в стране интернет-банки K Bank и Kakao Bank вышли на рынок банковских услуг, предложив доселе невиданные опции. Среди них простой вход в систему без необходимости электронного подтверждения, возможность получения кредита без посещения банка, более низкая стоимость услуг в сравнении с обычными банками и многое другое. Всё это обеспечило им большой приток клиентов. Вслед за этим последовали изменения и в обычных банках. Они тоже начали улучшать услуги и снижать их стоимость. Однако новый ветер интернет-банков становится всё сильнее.





Для того, чтобы перейти на новый уровень, то есть предоставлять более качественные услуги на лучших условиях, интернет-банкам нужен капитал. Но его привлечению мешают законы, которые строго ограничивают возможную долю промышленных корпораций во владении банками. Промышленные предприятия могут иметь только до 10% контрольного пакета акций банковских учреждений при сохранении права голоса в рамках 4%.





Интернет-банки нуждаются в дополнительных инвестициях для дальнейшего роста. Из-за недостаточного роста капитала K Bank был даже вынужден приостановить выдачу кредитов. Из-за вышеуказанных законов реальные владельцы интернет-банков – компании KT и Kakao - не могут активно участвовать в наращивании их капитала. Однако наравне с призывами смягчить ограничения, звучат опасения.





Сторонники сглаживания напоминают, что вышеуказанные ограничения были сняты в Китае, а в США их и вовсе нет. Но их противники в лице гражданских организаций и профсоюзов говорят о необходимости учитывать специфику Республики Корея, где не решена проблема чрезмерной зависимости от крупных корпораций. Они считают, что таким образом интернет-банки могут стать своего рода хранилищем для корпораций. Поэтому если и снимать ограничения на смешивание банковского и промышленного капитала, то делать это рекомендуется постепенно, по мере снижения зависимости экономики от корпораций. Предлагается также искать другие источники инвестиций.