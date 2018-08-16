14 августа - Международный день памяти жертв сексуального рабства в японской армии

14 августа 1991 года, ровно 27 лет назад, Ким Хак Сун - одна из жертв сексуального рабства - впервые выступила со свидетельскими показаниями по делу о сексуальном рабстве в японской армии. До текущего года День памяти жертв сексуального рабства отмечался по инициативе общественных организаций. Однако теперь по указу правительства РК данное мероприятие приобрело официальный статус. Между тем, 10 августа в Сеуле был открыт исследовательский центр по вопросам сексуального рабства в японской армии периода Второй мировой войны. Работа центра будет направлена на сбор и анализ как внутренних, так и зарубежных источников, а также создание собственного архива. Представляющие особую важность материалы планируется внести в государственный реестр.





Материалы из государственного архива, касающиеся сексуального рабства в японской армии, будут занесены в реестр по защите всемирного документального населения программы ООН. Всего насчитывается порядка 3.185 материалов, которые были внесены в государственный реестр в период с 2013 по 2014 года. Это протоколы опросов жертв сексуального рабства, видеоматериалы проведения психологических тестов и пресс-конференций, а также 220 фотографий. Среди материалов есть ножи, военная валюта, шлемы, монументы, урны с прахом и другие предметы, представляющие особую ценность. Данное решение принято по совместной инициативе девяти государств, включая РК, Китай и Тайвань.