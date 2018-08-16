Очередной  межкорейский саммит состоится в Пхеньяне после 10 сентября





Юг и Север договорились о проведении очередного межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре текущего года, однако точная дата и содержание встречи пока не определены. Это будет первый визит президента РК в Пхеньян за последние 11 лет. В 2007 году там побывал тогдашний южнокорейский лидер Ро Му Хён. Существуют предположения о проведении саммита в период с 11 по 14 сентября – после того, как КНДР отметит 9 сентября 70-летие образования республики и до открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прогресс в отношениях Юга и Севера напрямую связан с улучшением отношений между КНДР и США. Таким образом, велика вероятность проведения второго северокорейско-американского саммита после встречи лидеров Юга и Севера.

Президенту РК Мун Чжэ Ину предстоит выполнить две задачи: примирить стороны и активизировать сотрудничество. С одной стороны, Мун Чжэ Ин должен убедить Пхеньян в необходимости проведения денуклеаризации, с другой - привлечь США к активному обсуждению вопроса о заключении мирного договора на полуострове. Однако камнем преткновения являются санкции Совбеза ООН и США против КНДР. Таким образом, Мун Чжэ Ину предстоит непростая задача - достичь прогресса в отношениях в условиях отсутствия взаимного доверия. В преддверии сессии Генассамблеи ООН в конце сентября поднимается вопрос о совместном участии в ней глав Юга и Севера.