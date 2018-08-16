Hyundai Motor произвела свыше 1 млн автомобилей в Бразилии

Южнокорейская компания Hyundai Motor произвела свыше 1 млн автомобилей за 6 лет пребывания на рынке Бразилии. По этому случаю 14 августа в Сан-Паулу состоялась торжественная церемония. Для достижения аналогичного показателя другим автопроизводителям, таким как Renault, FIAT, Honda, Toyota, Volkswagen, понадобилось от 11 до 20 лет. Hyundai Motor построила автозавод в городе Пирасикаба штата Сан-Паулу в ноябре 2012 года и в октябре того же года представила модель хэтчбэка HB20, ориентированную на местный рынок. Данная модель была выбрана лучшей по продажам благодаря изящному дизайну и хорошей манёвренности.

Своими успехами Hyundai Motor обязана стратегии локализации продукции. Потребители в Бразилии довольны не только хэтчбэком HB20, но и мини-кроссовером Creta. В Бразилии особым спросом пользуются малолитражные машины, учитывая постоянную загруженность дорог и узкие полосы. Вот почему продукция Hyundai Motor пришлась по вкусу бразильским потребителям. В прошлом году доля южнокорейского производителя превысила 9% местного рынка В этой связи в июне нынешнего года Hyundai Motor начала наращивать мощности производства автомобилей и их комплектующих. Это позволит компании увеличить средний годовой объём производства со 180 тыс. до 220 тыс. автомобилей.



