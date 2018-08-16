Рабочая делегация РК прибыла в Кымгансан 

Южнокорейская передовая группа прибыла 15 августа в северокорейские горы Кымгансан для проверки готовности объектов к предстоящим встречам разделённых семей. В составе делегации 18 человек, включая представителей правительства РК и компании «Хёндэ Асан». Её возглавляет член исполкома Общества Красного Креста РК по вопросам разделённых семей Ли Чжон Чхоль. Встречи пройдут с 20 по 26 августа в два этапа. С 20 по 22 августа 93 южнокорейца встретятся со своими северокорейскими родственниками, а с 24 по 26 августа 88 северокорейцев встретятся с родственниками с Юга Кореи. 4 августа состоялся обмен окончательными списками участников встреч. В них внесены по 122 представителя каждой стороны, отобранных из предварительных списков, обмен которыми состоялся в июле.





В составе южнокорейской делегации 81 человек, а в составе северокорейской 67 человек старше 80-ти лет. Это означает, что старение членов разделённых семей Юга и Севера Кореи постоянно уменьшает возможность организовать их встречи. Кроме того, большинство участников предстоящих встреч в горах Кымгансан - братья, сёстры и более далёкие родственники, а число встреч родителей с их детьми постоянно сокращается. Подобная ситуация говорит о необходимости организовать встречи членов разделённых семей не в одноразовом формате, а на регулярной основе.