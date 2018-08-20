Страшный романтический сериал освежит телезрителей этим душным летом!





"Твоя судьба находится на конце моего карандаша. Твое будущее будет написано мной".





В жизни топ-звезды по имени Ю Филипп, который мог с легкостью выкрутиться из любой ситуации, начинается черная полоса. Тут он встречает сценаристку О Ыль Сун, имеющую репутацию неудачницы.





Если она пишет сценарий, то все события из истории мистическим образом случаются в реальной жизни...

А еще главный герой ее сценария - сам Ю Филипп!?





Если один человек становится счастливее, то другой становится несчастливее. Вот такая замечательная судьба.

А что если, мужчина и женщина делят одну судьбу на двоих? Здесь начинается перетягивание канатов!









Ю Филипп (роль исполняет Пак Си Ху)

О Ыль Сун (роль исполняет Сон Чжи Хё)









"Начало было ужасным, однако концовка просто прелестна!"







Первая трансляция состоялась 13 августа в 22:00. Трансляция каждую неделю по понедельникам и вторникам в 22:00 (всего 16 серий).



