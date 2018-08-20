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В больнице доктора Ли Ин Гука традиционно есть две особенности.

Во-первых, она безупречно чиста,

а во-вторых, она в два раза дороже других больниц.

Во время японской оккупации доктор принимал в основном японцев,

а теперь - тех, кто был у власти или имел отношение к корпорациям.





이인국 박사의 병원은 두 가지의 전통적인 특징을 가지고 있다.

병원 안이 먼지 하나도 없이 정결하다는 것과

치료비가 여느 병원의 갑절이나 비싸다는 점이다.





그러기에 그의 고객은 왜정시대는 주로 일본인이었고

현재는 권력층이 아니면 재벌의 셈속에 드는 축들이어야만 했다.









Главный герой рассказа - хирург по имени Ли Ин Гук. После начала Корейской войны он уехал с Севера на Юг лишь с медицинской сумкой, в которой лежал стетоскоп. Объединив внутри одной больницы терапевта, педиатра и гинеколога, главный герой смог создать медицинский центр, который сам и возглавил.

Слово "капитан" в названии произведения заимствовано из русского языка. Название рассказа указывает на дальновидность главного героя и желание угодить действующей власти, а также проводит аналогию с руководящими слоями страны.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В названии "Капитан Ли" содержится сатира автора на главного героя и подобных ему людей, которые отказались от собственной индивидуальности и меняют свои взгляды в пользу Японии, Советского Союза или США в зависимости от современных тенденций. Автор хотел показать, что в годы японской оккупации были и те, кто умело подстраивался под новую реальность, следуя своим алчным и эгоистичным желаниям.





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"Хм, я выжил среди богомолоподобных япошек и прилипал-русских.

Разве янки другие?

Пусть разразится революция, пусть переменится страна,

доктор Ли Ин Гук найдет себе лазейку для выживания.

Есть люди и похуже меня, а я что..."





‘흥, 그 사마귀 같은 일본놈들 틈에서도 살았고,

닥싸귀 같은 로스케 속에서도 살아났는데,

양키라고 다를까....

혁명이 일겠으면 일고,

나라가 바뀌겠으면 바뀌고,

아직 이 이인국이 살 구멍은 막히지 않았다.

나보다 얼마든지 날뛰던 놈들도 있는데,

나 쯤이야....’









Писатель Чон Гван Ён (1.03.1919 - 21.6.1988) родился в северокорейской провинции Хамгён-Намдо. В литературных кругах он дебютировал в 1955 году после участия в ежегодном весеннем конкурсе газеты "Чосон ильбо". Рассказ "Капитан Ли" был опубликован в 1962 году в журнале "Сасанге" и получил премию VII литературного конкурса им. Ким Дон Ина.