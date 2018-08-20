Договорённость о проведении очередного межкорейского саммита

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В ходе состоявшихся 13 августа в пограничном пункте Пханмунчжом переговоров на высоком уровне Юг и Север договорились провести в сентябре в Пхеньяне третью с начала текущего года встречу между лидерами двух Корей. Договорённость о проведении осеннего саммита в Пхеньяне была достигнута на апрельской встрече лидеров Юга и Севера. На данный момент определён лишь месяц проведения саммита, точная же дата пока не называется. Главным в его повестке, скорее всего, станет вопрос о построении мирного режима на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин станет третьим южнокорейским президентом, посетившим с визитом Пхеньян. До него это сделали президенты Ким Дэ Чжун в 2000 году и Ро Му Хён в 2007 году. Ситуацию комментирует профессор Чин Хи Гван с факультета проблем воссоединения Университета Инчжэ.