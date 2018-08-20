Обмен письмами между разделёнными семьями

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В Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года, принятой на первом межкорейском саммите, лидеры двух Корей договорились совместными усилиями решать проблемы разделённых семей. В частности, они получили возможность обменяться письмами со своими родственниками по другую сторону границы. Это был первый за полвека случай переписки между южанами и северянами. Трёмстам членам разделённых семей с каждой стороны разрешили отправить письма своим родственникам в другой части полуострова.