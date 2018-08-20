Показатель ВВП РК опустился на одну позицию, а ВНД поднялся на 14 позиций

По данным Всемирного банка, объем южнокорейского валового внутреннего продукта в 2017 году составил 1 трлн 530 млрд 800 млн долларов. По этому показателю РК заняла в прошлом году 12-е место в мире. В 2005 году она занимала 10-е место по объёму ВВП, однако в 2008 году опустилась на пять позиций. В 2015-2016 годах ВВП РК закрепился на 11-й позиции и лишь в прошлом году уступил 11-е место России. На первом месте в мировом списке находятся США с показателем ВВП в 19 трлн 390 млрд долларов. Далее следуют Китай, Япония, Германия, Англия, Индия, Франция и другие страны.

ВВП выражает общую рыночную стоимость всех готовых товаров и услуг, произведённых на территории страны. Между тем, валовой национальный доход в полной мере отражает благосостояние граждан. Он включает доходы граждан, полученные из-за рубежа, исключая доходы иностранцев, проживающих на территории страны. Показатель ВНД на душу населения РК составил 28.380 долларов с учётом паритета покупательной способности в 38.260 долларов. Таким образом, ВНД на душу населения с учётом паритета покупательной способности реально отражает уровень жизни в стране. По данному показателю первое место в мире занимает Катар с показателем в 128.060 долларов. Тройку лидеров замыкают Макао и Сингапур. США оказались лишь на 12-м месте в мировом списке. РК занимает 31-е место.