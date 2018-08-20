Восстановлена линия связи на восточном участке границы Юга и Севера

В настоящее время полностью восстановлена связь между военными Юга и Севера на всех участках межкорейской границы. Каждый из каналов связи состоит из трёх волоконно-оптических кабелей для обеспечения телефонной, факсимильной и экстренной связи. Ещё в 2002 году военные двух стран договорились о проведении линии связи между оперативными дежурными службами для предотвращения случайных столкновений и обеспечения безопасного пересечении границы. Для этого были проведены две линии связи на западном и восточном участках границы. Однако линия связи на восточном участке была полностью уничтожена в результате пожара в ноябре 2010 года.

Действовавший на тот момент канал связи на западном участке границы в основном использовался для предварительного уведомления и проверки личности при пересечении границы работниками Кэсонского комплекса. Однако он в одностороннем порядке был заблокирован Пхеньяном в феврале 2016 года. Север возобновил работу канала связи лишь перед проведением зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Известно, что на западном участке границы существует ещё один трёхлинейный канал, используемый для предотвращения конфликтов в районе Северной разграничительной линии в Жёлтом море. Данный канал связи также был восстановлен по решению военного командования двух стран. Таким образом, в настоящее время на всех участках границы действуют три канала связи.