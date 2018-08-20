Глава 3. Хо Сэн Вон сумел заработать 100 тысяч нян (4)

В то же время в разных городах, особенно в Сеуле, творился настоящий хаос. Люди нигде не могли купить фрукты. Чиновники также пытались приобрести фрукты, но даже им фруктов не досталось.

К празднику сбора урожая Чхусок дела шли хуже некуда. Всё больше жителей стали переживать. Люди особенно хотели достать хурму, которая пользовалась особой популярностью. Ведь сушёную хурму корейцы ставили и на праздничные столы, и когда накрывали стол для поминовения предков.

Чиновники не являлись исключением, к примеру, жена некого чиновника плакала от горя и принесла извинения покойным родителям мужа: «Простите меня. Хотелось поставить сушёную хурму, которую вы так любили, но я не смогла её достать. Говорят, даже во дворце не смогли приобрести фрукты для праздничного стола. Нет ни ююбы, ни каштана. Владельцы аптек восточной медицины также жаловались на отсутствие ююбы, которая используется для приготовления лекарств». Вот, таким образом, все, кроме нашего героя, не знали, что делать.

Чтобы решить проблему, торговцы обратились к Хо Сэн Вону: «Мы готовы заплатить Вам любую цену. Будьте добры, нам нужна ваша помощь».

Его фрукты продавались в 10 раз дороже и даже больше. Расходились слухи о том, что у Хо Сэн Вона есть все фрукты. Каждый день к нему приходили продавцы изо всех регионов.

Менее чем через месяц склад владельца клуба торговцев опустел, а место фруктов заняли деньги. За три месяца после получения займа ученый Хо смог заработать в 10 раз больше! Юн не скрывал удивления и не прекращал хвалить нашего героя: «Невероятно! Я считал Вас простым учёным, который умеет только читать. Но теперь я знаю, что был не прав. Вы же настоящий торговец!»

На это учёный Хо тихо, но твердо ответил: «Не называй меня торговцем! Это оскорбляет меня. Если я хотел заработать больше денег, то я смог бы получить доход в 20 раз больше, чем сейчас. Однако я не ценю богатство превыше всего. Я просто хотел проверить, насколько удачно смогу применить знания, полученные в годы подготовки к экзамену».

Услышав слова дворянина, Юн извинился: «Прошу прощения. Ведь я простой торговец, который не разбирается в таких вещах».

Хо Сэн Вон был великодушным человеком. Он никогда не доверял чужим словам: «Не надо тратить нервы. Я не обращаю особого внимания. Мне просто жаль того факта, что можно серьёзно потрясти нашу экономику всего лишь за 10 тысяч нян».