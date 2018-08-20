«Монструм» (물괴/Monstrum, 2018)





Жанр: боевик

Режиссер: Хо Чжон Хо

В ролях: Ким Мён Мин, Ким Ин Гвон, Хе Ри и др.

Премьера: 13 сентября 2018 года





22 год правления короля Чун Чжон государства Чосон. Страну охватывает ужас после появления огромного монстра «Мулькве», распространяющего эпидемические болезни. Огромный монстр начинает нападать на простых крестьян. Встретившиеся с ним либо погибают на месте, либо заражаются неизвестной инфекцией и умирают в ужасных муках. Весь город Ханъянг охватывает ужас. Для поимки монстра король собирает в своем дворце группу людей во главе с отважным воином по имени Ю Гём. Преследуя монстра, Ю Гём и остальные герои откоывают тайну...