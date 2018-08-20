Чи Сон и Ли Бо Ён ждут второго ребенка

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15 августа актерское агенство Чи Сона Namoo Actors объявило: «Чета актеров, Чи Сон и Ли Бо Ён ждут пополнения в семье. Будем благодарны, если вы их поздравите». Актерское агенство Ли Бо Ён также подтвердило информацию о второй ее беременности. «Мы пока точно не знаем, на каком месяце беременности сейчас Ли Бо Ён. Однако уже точно известно, что она не будет нигде сниматься и сосредоточится на своем здоровье», - заявили в агенстве. Звездная пара познакомилась во время съемок сериала «Последний танец станцуешь со мной» (마지막은 춤은 나와 함께) в 2004 году. В 2013 году они сыграли свадьбу, а в июне 2015 года стали родителями очаровательной девочки.