Ли Ё Вон в проекте за 25 миллионов долларов

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Актриса Ли Ё Вон утверждена на главную роль в сериале с бюджетом 25 миллионов долларов. 14 августа один из источников в съемочной бригаде сообщил газете Daily Sports, что Ли Ё Вон начнется сниматься в сериале, приуроченном к 100-летию основания Временного правительства, «Ли Монг» (이몽) весной 2019 года. Актриса исполнит роль женщины-хирурга по имени Ли Ён Чжин, обладательницы стального характера, недюжей воли и доброго сердца, всю жизнь мечтавшую спасать человеческие жизни. Изначально на главную женскую роль была утверждена топ-актриса Ли Ён Э, однако из-за несостыковки в расписании ей пришлось досрочно покинуть проект. Что касается главной мужской роли, то ее исполнит актер Ю Чжи Тхэ. «Ли Монг» - это шпионск-романтическая драма времен японской оккупации Корейского полуострова, события разворачиваются в Кёнсоне, Манчжурии и китайском Шанхае.