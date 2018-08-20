Певица Ли Хё Ри исполнила роль в фильме

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Ли Хё Ри, популярная южнокорейская певица конца 90-ых, вплоть до середины 10-ых годов 21 века, появилась в небольшой роли в новом драматическом фильме «Операция: Шпион, исчезнувший на севере» (The Spy Gone North (공작), что вызвало интерес многих зрителей. Сценарий фильма разворачивается вокруг событий середины 1990-ых годов, секретный агент Министерства планирования национальной безопасности под кодовым именем «Черно-золотая звезда», работающий над сбором материалов о происхождении ядерного оружия Северной Кореи, обнаруживает тайную сделку между высшими эшелонами власти. Ли Хё Ри исполнила роль самой себя, а именно воплотила на экране реальную встречу с северокорейской танцовщицей по имени Чо Мён Э, которая произошла в 2005 году. Поначалу певица отклонила предложение, сославшись на то, что не может сыграть реальные события из ее жизни. Однако режиссер фильма Юн Чжон Бин собственноручно написал ей письмо, в котором подробно изложил важность ее присутствия фильма, после чего Ли Хё Ри согласилась.