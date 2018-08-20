Спортсмены Юга и Севера Кореи готовы к Азиатским играм 

16 августа спортсмены Юга и Севера Кореи совместно прибыли в спортивную деревню Азиатских игр-2018 в Индонезии. На этот раз они проведут целый ряд совместных мероприятий: пройдут вместе на церемониях открытия и закрытия Игр, вместе примут участие в соревнованиях по ряду видов спорта. Спортсмены Юга и Севера участвуют в международных соревнованиях под символическим флагом с изображением Корейского полуострова в 11-й раз. Впервые это произошло на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году. На нынешних Азиатских играх совместные команды Севера и Юга выступают в трёх видах спорта: женский баскетбол, академическая гребля и гребля на каноэ «дракон». Причём у спортсменов есть шансы на медали.

Большие надежды возлагаются на женскую баскетбольную команду, которая уже завоевала первую победу 15 августа в матче против Индонезии. Аналитики считают, что шансы на медаль есть и у команды по гребле на каноэ «дракон», в которой выступают по 6 спортсменов от Севера и Юга. Хороших результатов ждут и от единой команды по академической гребле. Формально эти три объединённые команды не относятся ни к Республике Корея, ни к КНДР, а выступают как третья страна под условным названием «Объединённая Корея» (Unified Korea). Поэтому в случае победы медаль достанется именно Объединённой Корее, а на церемонии награждения будет поднят символический флаг Корейского полуострова под мелодию «Ариран». Южная Корея на нынешних Азиатских играх поставила цель занять второе место в турнирной таблице, завоевав не менее чем 65 золотых медалей.