Захоронение национального героя Ан Чжун Гына должно быть найдено 

Продолжаются поиски захоронения героя корейского национально-освободительного движения Ан Чжун Гына. Он родился в городе Хэчжу провинции Хванхэдо на северо-западе Корейского полуострова (ныне территория КНДР), а погиб в Китае. Ан Чжун Гын прославился тем, что 26 октября 1909 года застрелил на Харбинском вокзале председателя Тайного совета Японии Ито Хиробуми, который считался главным идейным вдохновителем японской оккупации Корейского полуострова. На допросе после задержания Ан Чжун Гын заявил, что Ито Хиробуми был нарушителем мира в Восточной Азии, посягнувшим на независимость Кореи, и за это он совершил над ним казнь на правах офицера Армии освобождения Кореи. На суде он также убедительно говорил о мире в Восточной Азии, чем произвёл впечатление на японских судей и полицейских. Суд приговорил его к казни, и в 1910 году жизнь Ан Чжун Гына оборвалась в тюрьме китайского города Люйшунь.





Поскольку Ан Чжун Гын был казнён в Люйшуньской тюрьме, первым в списке возможных мест его захоронения является город Люйшунь. В январе 2001 года по указу китайского правительства это место было включено в число охраняемых государством памятников истории и культуры. Вторым из вероятных мест захоронения является район Юаньбаошань, согласно показаниям дочери тогдашнего начальника Люйшуньской тюрьмы. В июне 2006 года там проводились раскопки совместными силами Юга и Севера, однако останков найдено не было. Сейчас на этом месте расположен жилой комплекс. Китай самостоятельно произвёл раскопки вблизи района Юаньбаошань, однако и там останки обнаружить не удалось. Управление по делам патриотов и ветеранов в 2014 году обратилось к Китаю с просьбой провести радиолокационное зондирование участка, однако согласие пока не получено.