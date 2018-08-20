Экс-губернатор Ан Хи Чжон признан невиновным

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Суд первой инстанции, заседание которого состоялось 14 августа, при знал экс-губернатора провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжона невиновным. Между тем, прокуратура требовала для экс-губернатора четыре года лишения свободы за совершение преступления средней тяжести. Прокуратура ссылалась на то, что влиятельный политик и потенциальный кандидат в президенты воспользовался уязвимостью своего секретаря, которая честно исполняла свои обязанности. Западный окружной суд Сеула постановил, что рассмотренные в ходе следствия детали и обстоятельства не подтверждают, что Ан Хи Чжон превысил свои полномочия, а секретарь экс-губернатора Ким Чжи Ын подвергалась насилию.

Постановление суда вызвало широкий резонанс в обществе. Юридические круги поддержали решение суда, так как доказать превышение полномочий крайне сложно, а при отсутствии веских доказательств суду остаётся признать подозреваемого невиновным. Некоторые юристы всё же выступили с критикой, ссылаясь на то, что отношения двух людей рассматривались судом просто как отношения губернатора и секретаря, а не влиятельного политика и его помощницы. Некоторые представители общественности выступили с критикой даже в адрес бывшего секретаря Ан Хи Чжона. Кто-то согласился с аморальностью поведения экс-губернатора и одновременно с решением суда. Общества по защите женских прав также выразили недовольство в связи с решением суда.

Дело Ан Хи Чжона было заведено в марте этого года после того, как его секретарь Ким Чжи Ын рассказала по телевидению о сексуальном насилии со стороны влиятельного политика и потенциального кандидата в президенты. Дело Ан Хи Чжона спровоцировало волну движения MeToo, но эксперты считают, что апелляция по данному делу не сможет изменить решения суда.