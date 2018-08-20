Создание общей экономической зоны

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил создать общую экономическую зону Юга и Севера после ликвидации военной напряжённости в регионе. Выступая 15 августа на церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига, Мун Чжэ Ин сказал, что ядерное разоружение и мирная обстановка - это основа экономического сотрудничества и совместного процветания.

В качестве первоначальных проектов для построения экономического сообщества двух Корей южнокорейский лидер предложил до конца года соединить автомобильные и железные дороги. В дальнейшем можно будет создать специальную общую экономическую зону в пограничных районах провинций Кёнгидо и Канвондо. Появление такой зоны способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, процветанию региона в целом. Кроме того, президент выступил за создание Восточноазиатского железнодорожного сообщества, которое объединило бы шесть стран Северо-Восточной Азии и США. Таким образом, примирение Юга и Севера могло бы перерасти в совместное процветание всей Северо-Восточной Азии.

Мун Чжэ Ин выделил большой экономический эффект такого сотрудничества. По его словам, за 30 лет совместные проекты могли бы принести региону 150 млрд долларов. Однако всё это будет возможно только при условии полного отказа Севера от ядерной программы.