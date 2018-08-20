Следующий межкорейский саммит состоится в сентябре

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Следующий межкорейский саммит состоится в Пхеньяне в сентябре. Соответствующая договорённость достигнута в ходе межкорейских переговоров на высоком уровне, прошедших 13 августа в пограничном пункте Пханмунчжом. В ходе встречи стороны обсудили реализацию Пханмунчжонской декларации от апреля этого года, а также текущие проблемы, которые мешают выполнению договорённостей.

Точная дата предстоящего саммита не обсуждалась, однако, по словам представителя администрации южнокорейского президента, встреча лидеров двух Корей вряд ли состоится до 10 сентября. Дело в том, что 9 сентября в КНДР отмечается 70-я годовщина образования республики, поэтому начало сентября не подходит для визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Однако саммит следует провести до открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая запланирована на вторую половину сентября. Таким образом, встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чон Ына, скорее всего, состоится в период с 11 по 14 сентября.

Эксперты предполагают, что основной темой межкорейского саммита станет официальное объявление о прекращении Корейской войны. На данный момент переговоры между США и КНДР зашли в тупик, потому что Вашингтон требует от Пхеньяна сначала полного ядерного разоружения, тогда как Пхеньян, наоборот, настаивает в первую очередь на принятии соглашения о прекращении Корейской войны. Кроме того, со стороны Пхеньяна неоднократно высказывалось недовольство по поводу затягивания реализации Пханмунчжомской декларации.

Одним словом, южнокорейскому президенту предстоит найти компромисс в решении спорных вопросов. Ожидается, что после межкорейского саммита Мун Чжэ Ин может отправиться с визитом в США, чтобы разъяснить Дональду Трампу содержание достигнутых договорённостей, а также попытаться убедить его в необходимости заключения мирного соглашения и ослаблении санкций против КНДР.

Если между всеми сторонами будет достигнуто взаимопонимание, то сессия Генеральной ассамблеи ООН может стать подходящим поводом для официального объявления окончания Корейской войны и замены перемирия мирным договором.