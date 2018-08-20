Странный отец (9) 조용히 해

Фраза недели

조용히 해

[Чоёнхи хэ]

Встретимся в конце недели.





Грамматика

조용히 – это наречие, которое переводится как «тихо». К нему добавлается глагол 하다 «делать, совершать» в повелительном наклонении – 해. Все вместе получается 조용히 해 «следай тише» или просто как в нашем случае «тише».





- 나 학교 안 간 거 엄마 몰라. 조용히 해.

- Мама не знает, что я прогулял школу. Тише.





- 조용히 해. 나 회사 취직한거 아직 아무도 몰라.

- Тише. Пока еще никто не знает, что меня взяли на работу.





- 조용히 해. 너 때문에 창피해.

- Тише. Не позорь меня.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





진정해 – «Успокойся».

아무 말 하지 마 – «Не говори ничего».



