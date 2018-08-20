Странный отец (9) 조용히 해

21-й раунд встреч разделённых семей
2018-08-20
#Говорим как герои сериалов l 2018-08-20
Фраза недели
조용히 해
[Чоёнхи хэ]
Встретимся в конце недели.
Грамматика
조용히 – это наречие, которое переводится как «тихо». К нему добавлается глагол 하다 «делать, совершать» в повелительном наклонении – 해. Все вместе получается 조용히 해 «следай тише» или просто как в нашем случае «тише».
- 나 학교 안 간 거 엄마 몰라. 조용히 해.
- Мама не знает, что я прогулял школу. Тише.
- 조용히 해. 나 회사 취직한거 아직 아무도 몰라.
- Тише. Пока еще никто не знает, что меня взяли на работу.
- 조용히 해. 너 때문에 창피해.
- Тише. Не позорь меня.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
진정해 – «Успокойся».
아무 말 하지 마 – «Не говори ничего».
2018-08-20
2018-08-17
2018-08-20