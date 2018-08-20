Правительство РК поддержит рост занятости 

На улучшение ситуации на рынке труда правительство РК выделит дополнительно 4 трлн вон или 3 млрд 568 млн долларов. Такое решение было принято на состоявшемся 19 августа экстренном совещании представителей правительства, правящей Демократической партии Тобуро и администрации президента РК. О том, насколько серьёзной является нынешняя ситуация, говорит уже тот факт, что обсуждения этого вопроса состоялось в выходной день. Наиболее ярким подтверждением нынешнего кризиса является то, что численность занятого населения в июле увеличилась лишь на 5 тыс. человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Среднемесячный рост занятости, который в прошлом году превышал 300 тыс. человек, в этом году упал до ста тысяч, достигнув самой низкой отметки с 2010 года. Число безработных седьмой месяц подряд превышает 1 млн человек.

Правительство Мун Чжэ Ина уже выделило в этом году на создание рабочих мест 18 млрд долларов. Однако ситуация не улучшилась. По мнению оппозиции и финансовых кругов, кризис стал последствием роста минимальной заработной платы, который нанёс удар по малому и среднему бизнесу. Политика ограничения в отношении крупных корпораций привела к снижению их экономической активности. Эксперты считают, что рабочие места не должны создаваться за счёт бюджетного финансирования, однако правительство и правящая партия уверяют, что темпы экономического роста стали падать при предыдущем правительстве. В ходе экстренного заседания выявились разногласия между правительством и администрацией президента по поводу путей преодоления нынешних трудностей.