21-й раунд встреч разделённых семей 

20 августа в горах Кымгансан началась очередная, 21-ая с момента раскола страны встреча разделённых корейских семей. История таких встреч восходит к 1971 году, когда Общество Красного Креста РК обратилось к коллегам в КНДР с предложением провести переговоры. Эта инициатива была связана со стремлением помочь разлучённым войной семьям на Севере и Юге, которые даже не знают, живы ли их родственники по ту сторону границы. Однако первые результаты удалось получить лишь через 14 лет, когда сторонам удалось договориться о взаимных визитах. С 20 по 23 сентября 1985 года группы членов разделённых семей и творческие коллективы Севера и Юга посетили соответственно Сеул и Пхеньян. В этой исторической встрече приняли участие 35 человек с Юга и 30 человек с Севера. Конечно, эти цифры бесконечно малы по сравнению с общим числом членов разделённых семей, которых насчитывалось в то время порядка 10 млн человек.

Для того, чтобы встречи стали регулярными, потребовалось ещё 15 лет. 15 июня 2000 года на первом межкорейском саммите стороны договорились как можно скорее решить ряд гуманитарных вопросов, в том числе вопрос воссоединения разделённых семей. Первый раунд встреч состоялся в августе того же года. После этого они стали регулярными и вплоть до 2007 года проходили 2-3 раза в год. В 2008 году встречи не проводились, а в 2009, 2010, 2014 и 2015 годах состоялось по одной встрече. Помимо этого в период с 2005 по 2007 год было проведено 7 видеоконференций. Таким образом, проведение встреч разделённых семей зависело от состояния межкорейских отношений. Общее число участников встреч составило лишь нескольких сотен, а с течением времени численность первого поколения членов этих семей стремительно сокращается.