Компания Inee - лидер на рынке бижутерии ручной работы

ⓒ INEE

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Inee (이니), которая является одним из лидеров на рынке бижутерии ручной работы. У микрофона президент компании г-жа Пён Чжон Им.





В 1992 году мы получили награду на 27-й Корейской выставке промышленного дизайна. Это было во время моей учёбы в университете. В следующем году я окончила университет Хоник по специальности художественная обработка металла и открыла компанию модных аксессуаров. В то время хорошая бижутерия стоила очень дорого и продавалась лишь в крупных магазинах. Но каждая женщина имеет право быть красивой. Поэтому я решила открыть компанию и создавать красивые аксессуары по приемлемой цене, доступной для всех.





Бижутерия делится на две категории. Это Fein Jewerly - дорогие изделия с применением бриллиантов и других драгоценных камней, и на Costume Jewerly – аксессуары с применением серебра, различных сплавов, кристаллов, пластика и искусственных камней. Вторая категория пользуется популярностью среди молодёжи благодаря более доступной цене. Когда г-жа Пён Чжон Им открыла своё дело, дорогой бижутерии с драгоценными камнями на рынке было немного, а costume jewelry была дорогая, несмотря на применение искусственных материалов. Г-жа Пён Чжон Им решила исправить ситуацию.





Ежемесячно мы представляем 50-60 новых изделий, а в разработке их ещё больше. Наши дизайнеры очень заняты. Каждый месяц прорабатываются свыше ста наименований изделий. В общем, все постоянно в работе. Только так можно поддерживать новизну в магазинах и активность работников на местах.





Costume Jewerly появились на рынке моды в 20-е годы прошлого века, когда Chanel представила пластиковые аксессуары. В бижутерии главным является дизайн и исполнение. Если настоящие драгоценности ограничены в дизайне, то бижутерия имеет огромный простор. Конечно, для успешной продажи важнейшим фактором является также качество.





ⓒ INEE

Мы серьёзно работаем над вопросом качества золотого напыления. Часто люди покупают изделие за дизайн, но через короткое время напыление стирается. Тогда мы делаем повторное напыление. Но первое ощущение от изделия уже не повторить. Поэтому мы делаем более качественное напыление, чтобы оно сохранялось как можно дольше. Поэтому растут расходы на производство, но это оправданно повышением качества, снижением доля брака и отсутствием аллергенов.





Компания Inee борется за качество продукции. Это повышает стоимость, но в итоге затраты стоят того. Недавно компания получила награду Hi-Seoul в категории «лучшая продукций», которая присуждается Сеульским управлением поддержки бизнеса (SBA). В этом году совместно с брендом Tandy компания намерена представить премиум-линейку. Между тем, работа идёт не только на внутреннем рынке.





С 2010 года мы экспортируем свою продукцию. Поставки производятся в Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Вьетнам. Зарубежные рынки сейчас активно растут. До настоящего момента мы работали, ориентируясь на рынок Юго-Восточной Азии. Большой объём был поставлен в Китай. Также мы готовимся выйти на рынки США и Европы. Наша главная цель - создание изделий, точно угадывающих пожелания клиентов. Я занимаюсь этим более 20-ти лет и сейчас хочу создавать бижутерию, которая не будет уступать по качеству и ценности бриллиантам. Я хочу, чтобы наши изделия передавались из поколения в поколение как фамильные драгоценности.





20 лет компания Inee работает на рынке аксессуаров и бижутерии. Сегодня она закрепляется на зарубежных рынках, что является подтверждением качества работы и усилий по созданию качественных и доступных изделий для всех.