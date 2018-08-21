Санкции США против Турции и рынки развивающихся стран

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Экономика Турции столкнулась с рисками, вызванными американскими санкциями. 15 августа местная валюта лира пошла вверх после значительного падения. Однако торговый спор Турции и США усиливается, что создаёт повод для опасений о повторении сценария финансового кризиса в Греции. О перспективах развития ситуации и о том, как она может сказаться на южнокорейской экономике, мы поговорим с профессором Ким Чжон Сиком с экономического факультета университета Ёнсэ.





В первую очередь следует напомнить, что в Турции очень большой дефицит торгового баланса. То есть, его объём составляет 5,5% от ВВП. Такая ситуация снижает уровень доверия к кредитоспособности Турции. На этом фоне местная валюта лира значительно ослабла. Существует также фактор политической нестабильности. Недавно Дональд Трамп заявил о том, что вдвое повысит пошлины на турецкие алюминий и сталь. Для страны с высоким дефицитом торгового баланса это может стать причиной дальнейшего ухудшения ситуации.





Ценность лиры падала с начала года. Этому способствовали такие факторы как высокий государственный долг и инфляция. Усугубил ситуацию конфликт Турции и США из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении с октября 2016 года. В общем, Турция может столкнуться с финансовым кризисом. Между тем, большой проблемой может стать позиция США по Всеобщей системе преференций.





Суть Всеобщей системы преференций состоит в уменьшении или отмене тарифных ставок на определённые виды товаров, произведённых в развивающихся странах и ввозимых развивающимися странами на территорию развитых государств. В рамках этой системы США снизили или отменили пошлины в отношении 129 государств. Но из-за значительного увеличения торгового дефицита США американский президент Дональд Трамп указал, что отбор участников Всеобщей системы преференций будет проводиться более тщательно. В этой связи развивающимся странам станет сложнее экспортировать свои товары в США. Поэтому высказываются опасения по поводу ухудшения экономического положения развивающихся рынков, что повышает вероятность возникновения финансового кризиса, в том числе отток иностранного капитала.





США объявили о намерении рассмотреть отмену Всеобщей системы преференций в отношении Турции. Турецкие власти в ответ повысили пошлины на американские товары, в том числе на 120% на американские автомобили. Местный суд в очередной раз отказал в требовании США отпустить американского пастора на свободу. Если в этой напряжённой ситуации Турция будет исключена из американского списка стран-объектов Всеобщей системы преференций, то кризис усугубится ещё сильнее. Всё это может сказаться и на других развивающихся странах.





Ситуация в южнокорейской экономике не самая хорошая. Высок уровень безработицы, а темпы экономического роста не восстанавливаются. Однако у нас хорошие показатели взаимодействия с внешними рынками. Краткосрочные валютные долги активно сокращаются, а профицит платёжного баланса растёт. Валютные резервы выросли до 400 млрд долларов. Поэтому вряд ли ситуация с Турцией может привести к риску валютного кризиса в нашей стране.





В Сеуле считают, что ситуация с падением турецкой лиры не окажет значительного влияния на южнокорейскую экономику. В настоящий момент Республика Корея готова противостоять международному финансовому кризису. Это касается и валютных резервов, и ситуации с экспортом. По состоянию на 2015 год госдолг составил 43,2% ВВП страны. Это седьмой низкий показатель среди стран ОЭСР. Между тем, игнорировать возможные риски нельзя.





В нашей стране профицит платёжного баланса довольно высокий, краткосрочные внешние долги сокращаются, валютные резервы растут. Поэтому больших проблем нет. Однако стоит отметить усугубление застоя на рынке, а также повышение уровня безработицы. В случае падения стоимости акций южнокорейских компаний возможен отток иностранного капитала. Кроме того, США повышают процентную ставку, что может укрепить доллар и ослабить вону. Из-за различных внешних рисков, в числе которых ситуация с Турцией, инвесторы могут начать выводить свой капитал в более стабильные активы. То есть начнётся отток инвестиций. Это ослабит вону, что, в свою очередь, вновь станет причиной вывода иностранцами средств. Поэтому мы не можем закрывать глаза на происходящее.





16 августа на фоне продолжения проблем с Турцией главный индекс Корейской биржи KOSPI снизился на 1% до минимальной за 15 месяцев отметки. Увеличение нестабильности на мировом финансовом рынке привело к повышению интереса инвесторов к скупке долларов. Иностранцы уже вывели 240 млн долларов с южнокорейского рынка ценных бумаг для приобретения долларов. Усугубление кризиса вокруг Турции ослабило валюты развивающихся стран. В Аргентине и Китае курсы национальных валют упали до минимальных отметок. Схожая ситуация наблюдается также в Индонезии и Бразилии. Дестабилизируется ситуация и на европейском рынке ценных бумаг. Профессор Пол Кругман, американский экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года, заявил, что финансовый кризис в Турции схож с валютным кризисом 90-х годов в Азии. В этой связи нужно принять превентивные меры, чтобы избежать возможных рисков.





В первую очередь необходимо укрепить внутреннюю конъюнктуру. То есть, следует увеличить количество рабочих мест и снизить уровень безработицы. Ситуация с внешними рынками нормальная, а национальная экономика в сложном положении. Спрос на внутреннем рынке состоит из инвестиций частных компаний, потребления и государственных расходов. Поэтому правительство применяет расширенную финансовую политику. Если частный сектор увеличит инвестиции, то вырастет количество рабочих мест, следовательно, расширится потребление. Также нужно расширить экспортные каналы и поощрять экспортные компании, учитывая укрепление Вашингтоном протекционизма в торговле.





Если кризис вокруг Турции разрастётся, а развивающиеся рынки ослабнут, то южнокорейская экономика, которая зависит от экспорта, столкнётся с трудностями. Поэтому следует минимизировать риски, активизируя свою экономику всеми доступными путями.