Творчество певца прошлых лет Ким Гук Хвана





В рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» августа мы знакомили наших уважаемых радиослушателей с композициями певца и композитора трот и поп песен Ким Гук Хвана. В текущем году ему исполнилось 70 лет, он еще бодр, трудолюбив и полон энергии.

Ким Гук Хван дебютировал в мире эстрадной музыки в 1969 в качестве гитариста и композитора в составе ансамбля композитора и дирижёра Ким Хи Гапа. Первые двадцать лет музыканту совсем не улыбалась удача. Его песни не имели популярности. Но долгие годы упорного и беспрерывного труда дали свои плоды. Успех пришёл к Ким Гук Хвану в 1992 году, когда он выпустил свой первый официальный диск в качестве певца с композицией «Тха тха тха». Песня мгновенно стала настоящим хитом, и в настоящее время продолжает оставаться визитной карточкой Ким Гук Хвана. А название песни «Тха тха тха» или «татхата» на санскритском языке, и имеет значение «таковость», (tathatā) — понятие религиозной философии, конкретно — буддизма махаяны, определяющее истинные свойства или подлинное существо объекта или явления, не замутнённое внешними иллюзиями. Песня «Тха тха тха» певца Ким Гук Хвана прозвучала первой в рамках нашей очередной рубрики.

Кроме прозвучавшей упомянутой песни у певца имеются такие замечательные хиты, как «Полосатая пижама» и «Женщина в лиловом». А далее на наших волнах прозвучала другая популярная песня певца Ким Гук Хвана под названием «Давайте будем бить тарелки!» певца Ким Гук Хвана.

Певец исполняет не только как баллады и трот-песни. Уже задолго до выпуска своего первого сольного альбома он исполнял песни к музыкальным дорожкам известных корейских детских мультфильмов, таких, как «Галактический экспресс 999», «Чёрная галоша» и др. А в эфире прозвучал старый хит певца Ким Гук Хвана под названием «Знаете ли вы Котсуни?» в исполнении певца Ким Гук Хвана. В тексте песне рассказаны воспоминания о давно позабытой первой любви, о возлюбленной, которая была краше весенних цветов!

В настоящее время певец продолжает вести творческую деятельность. У исполнителя насчитывается 11 регулярных и несколько внеочередных дисков. Последний регулярный альбом вышел в 2015 году, а звания главного трека получила песня «Река Таллэ». Надеемся, что певец ещё долгие годы будет радовать нас новыми творческими работами и живыми выступлениями на музыкальных сценах. А в завершение нашей сегодняшней рубрики мы предложили вниманию наших радиослушателей ещё один из старых хитов замечательного певца Ким Гук Хвана – песню под названием «Вместе с папой», в ней рассказано о удивительных родственных отношениях отца и сына, предназначенных самой судьбой.





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