Изменение функций комиссии по добросовестной конкуренции 

Министерство юстиции РК приняло решение по поводу частичной отмены исключительного права Комиссии по добросовестной конкуренции РК на подачу исков в отношении компаний. Поправки коснутся вопросов, связанных с картельным сговором, ограничениями поставок, делением рынка и тендерными сговорами. Согласно нынешнему законодательству, только по решению комиссии прокуратура РК может начать расследование дел, связанных с законом о добросовестной конкуренции. В 2014 году уже вносились некоторые изменения. Так, в настоящее время соответствующие органы могут обратиться в Комиссию по добросовестной конкуренции и подать запрос на проведение расследования.

В РК долгое время обсуждался вопрос о необходимости предоставления такого права. Данная система была принята ещё в 1980 году с целью предотвращения злоупотреблений должностными полномочиями среди чиновников. Спустя 37 лет, благодаря усилиям общественных организаций, она будет отменена. Теперь общественные организации, держатели акций и другие лица смогут самостоятельно обратиться в прокуратуру. Аналитики предупреждают о возможном ущербе, который будет нанесён компаниям постоянными судебными исками. В результате принятия поправок в основном пострадают небольшие компании, обладающие менее значительными ресурсами и не способные противостоять натиску прокуратуры. Ожидается, что в связи с принятием поправок будет ужесточено соответствующее законодательство.







