Открытие пункта связи не препятствует санкциям против КНДР

Сеул и Пхеньян пришли к договорённости о создании совместного пункта связи в Кэсонском индустриальном комплексе на территории КНДР. В настоящее время решены все технические и административные вопросы. Сторонам осталось договориться только по дате начала работы пункта. Изначально его открытие планировалось на 23 августа. Однако, по мнению экспертов велика вероятность переноса этой даты на более поздний срок в связи с проведением встречи разделённых семей Юга и Севера, а также переговоров об организации очередного саммита глав РК и КНДР.

Решающим фактором в вопросе скорейшего открытия совместного пункта связи является позиция США. РК ведёт активные переговоры с Вашингтоном и пытается убедить его в том, что открытие пункта связи никаким образом не влияет на санкции, принятые в отношении КНДР. Позиция Сеула такова: пункт связи сыграет важную роль в улучшении межкорейских отношений, в частности, в решении проблемы ядерной безопасности Корейского полуострова. Однако, по мнению США, открытие пункта связи в Кэсоне не соответствует нынешней политике давления на Пхеньян, так как первоочередной задачей США является полная ее денуклеаризация. Белый дом пока отказывается от официальных комментариев. В настоящее время Сеул проводит активные переговоры с Вашингтоном по данному вопросу.



