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Настоящее имя: Квак Тхэ Гын (곽태근)

Дата рождения: 27 февраля 1977 г.

Дебют: телесериал [Каист], 1999 г.





Чи Сон – корейский актер, дебютировал в 1999 году в телесериале «Каист» (카이스트). Его родители, по специальности преподаватели, хотели, чтобы их сын также посвятил себя преподавательской деятельности. Однако в 10 классе получив от отца в подарок видеокассету с фильмом «Человек дождя», Чи Сон так был впечтален блистательной игрой Дастина Хоффмана, что решил стать актером. Позже он поступил в Университет Ханянг на специальность «Театр и кино».

В 2004 году вместе с актрисой Ли Бо Ён сыграл в сериале «Последний танец станцуешь со мной» (마지막 춤은 나와 함께), после чего между актерами завязались романтические отношения. После долгих раздумий 27 сентября 2013 года пара сыграла свадьбу, а 13 июня 2015 года у них родился первенец.

Из самых известных телеработ актера можно выделить остросюжетный сериал «Ва банк» (올인) 2003 года, сериал о врачах «Новое сердце» (뉴하트) 2007 года, комедийно-романтический боевик «Защити босса» (보스를 지켜라) 2011 года, «Убей меня, вылечи меня» (킬미힐미) 2015 года и «Обвиняемый» (피고인) 2017 года.