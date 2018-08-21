



- Подработка?

Перед Чин Ён вдруг предстал молодой человек. Девушка кивнула.

Парень прошел между столами к центру зала. Это был тот самый затылок. От волнения у Чин Ён замерло сердце. Именно на этого юношу Чин Ён небрежно указала как на беглеца. Он замечательно вел.

С лопатки его рука постепенно сползла на пояс.

- Недельку поживешь со мной? Ста тысяч хванов достаточно? Начиная с завтра.









Главная героиня Чин Ён живет очень необычной жизнью для женщины тех времен. У нее совершенно новые взгляды на жизнь: чтобы заработать на ночлег, она подрабатывает в танцевальном клубе, спит с незнакомыми мужчинами, останавливается переночевать у друга своего возлюбленного, за большие деньги готова стать на неделю девушкой первого встречного.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Героиня не из тех, кто гонится только за деньгами или физическими развлечениями. Наоборот, она живет на обрыве и осознает всю ситуацию. Произведение наводит на серьезные размышления о вопросах экзистенциализма.









Чин Ён выпила виски и легла на мягкую кровать.

Никогда еще ей не было так хорошо.

Внутри нее возрастала такая уверенность в жизни,

что хотелось поиграть с самим дьяволом. Нечего бояться, нечего избегать. Лишь желание рисовать разгоралось все ярче.

Чин Ён встала с кровати и села у окна вместе с альбомом.









Писательница Хан Маль Сук родилась в Сеуле в 1931 году. Начала писательскую карьеру в 1957 году, когда в журнале "Современная литература" был опубликован ее рассказ "Утес мифов". Хан Маль Сук является одной из выдающихся фигур в женской корейской литературе послевоенных лет.