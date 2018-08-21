Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро решили оказать дополнительную поддержку предпринимателям в сфере малого бизнеса. Речь идёт о компаниях с числом работающих до пяти человек, которые испытывают особые трудности в работе из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Меры направлены, в частности, на улучшение ситуации с доходами и занятостью, а также условий управления предприятиями малого бизнеса, предотвращение для франчайзера возможности в одностороннем порядке обязывать франчайзи выделять средства на различные акции. В этой связи в следующем году правительство планирует выделить 7 трлн вон или 6 млрд 250 млн долларов. Это на 2,5 млрд долларов больше, чем в нынешнем году.

Курс экономической политики нынешнего правительства страны состоит из трёх направлений: рост экономики с упором на рост доходов населения, инновационное развитие экономики и обеспечение справедливой экономики. В рамках данной политики правительство быстрыми темпами повысило минимальный МРОТ и ввело в действие систему 52-часовой рабочей недели. Однако это привело к сокращению как доходов малообеспеченных слоёв населения, так и общего количества рабочих мест. Кроме того, предприниматели малого бизнеса и индивидуальные предприниматели находятся в кризисной ситуации, будучи вынуждены повысить оплату труда своим работникам. В этой связи уровень поддержки нынешнего президента и правящей Демократической партии Тобуро снижаются.



