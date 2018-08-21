В «Белой книге по обороне» армию КНДР перестанут называть врагом 

Из «Белой книги по вопросам обороны» за 2018 год, которая скоро будет опубликована, планируется исключить фразу «Политическая система и армия КНДР являются враждебными для РК». Об этом сообщили источники в правительстве. Упоминание о том, что армия КНДР является главным врагом для РК, появилось в «Белой книге» в 1995 году, поскольку за год до этого во время межкорейских переговоров по подготовке к саммиту между президентом РК Ким Ён Самом и лидером КНДР Ким Ир Сеном глава северокорейской делегации Пак Ён Су пригрозил в случае войны утопить Сеул «в море огня». Термин «главный враг» сохранялся в книге до 2000 года, но после первого межкорейского саммита он вызвал споры. В 2004 году данный термин был заменён на «прямую военную угрозу» или «серьёзную угрозу». В 2010 году, после обстрела северокорейской артиллерией острова Ёнпхёндо, в «Белую книгу» была возвращена прежняя формулировка.





Намерение минобороны РК удалить из «Белой книги» фразу о враждебности КНДР считается следующим шагом после принятия на первом межкорейском саммите в апреле Пханмунчжомской декларации. Кроме того, северокорейскую угрозу ослабило прекращение ядерных и ракетных испытаний. При подготовке замены упомянутой фразы в «Белой книге по вопросам обороны» рассматривается содержание книг, выпущенных в 2004 и 2008 годах. В первой говорится о том, что КНДР представляет «непосредственную военную угрозу», а во второй – «непосредственную и серьёзную угрозу безопасности РК».



