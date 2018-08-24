



15 июля по лунному календарю корейцы отмечали праздник пэкчун. В этот день крестьяне могли позволить себе отдохнуть, поскольку основные сельскохозяйственные работы уже были закончены. Традиционно среди крестьян выбирали лучшего фермера, которого с почестями возили на воле. Подробнее об этом радостном дне вы узнаете из нашего выпуска.





Выпуск 376. Праздник пэкчун

* Песня о мотыге "Хомига" - О Бок Нё (вокал)

* Песни "Панатхарён", "Хольоритхарён" - Общество по сохранению полевых песен г. Кояна (вокал)

* Песня "Хвесимгок" - Ли Чхун Хи (вокал)