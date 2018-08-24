Глава 4. Хо Сэн Вон скупил конский волос (1)

После первого успеха в продаже фруктов Хо Сэн Вон придумал новый план. Для начала он обошёл весь рынок в столице. На этот раз его внимание привлекли не фрукты, а другие вещи. Это были ножи, хлопок, вата, шёлк и мотыги. Он начал покупать их.

Через несколько дней все приобретённые товары были перегружены на корабли. Десять кораблей с полным грузом отправились в путь и доплыли до прекрасного острова Чечжудо.

Стоя на палубе корабля, наш герой подумал: «Неужели общий объём внутренней торговли в Чосоне оценивается лишь в 10 тыс. нян? Это слишком мало для одной страны. Мне нужно ещё раз проверить». Стоит отметить, что в то время жители Чечжудо столкнулись с дефицитом сельскохозяйственных инструментов, в том числе ножей и мотыг, так как остров располагался далеко от суши. Помимо этого, жители испытывали недостаток в посевных землях и воде, чтобы вырастить хлопок. В этой связи, люди всегда сталкивались с нехваткой ткани для пошива одежды. Поэтому новость о приезде торговца из Сеула обрадовала их.

Между тем, в отличие от прошлого раза, учёный Хо продал товары по низким ценам. Покупатели выразили большую благодарность и в один голос сказали: «Как раз Вы вовремя приехали. Нам всем нужно было купить новые инструменты. Повезло, что мы имеем такую возможность приобрести товары по таким ценам».

Одна женщина выразила особую благодарность: «Сын мой вырос, уже выше меня ростом, но я до сих пор не могла сшить одежду для него. А теперь я пойду домой, чтобы сшить брюки из хлопка, который вы мне продали. Ещё раз спасибо за товар». А другой покупатель сказал: «Мне нужно скорее привезти эту вату жене, чтобы она сшила ватное одеяло для пожилой матери».

Таким образом Хо Сэн Вон быстро подружился с местными жителями. После этого, он скупил конский волос на местном рынке. Стоит отметить, что с давних времён на Чечжудо разводили лошадей. Конский волос, производимый на этом острове, считается самым качественным и пользуется большой популярностью. Ведь он являются главным материалом для изготовления «мангона» - ленты, которую мужчины носят на лбу, чтобы удержать их волосы. Верхний узелок был признаком «взрослости» для мужчин, так как чаще всего они начинали собирать свои волосы в узелок, после свадьбы. Одним словом, можно сказать, мангон является обязательным товаром для взрослых мужчин в Чосоне.