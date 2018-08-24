Пекин дал разрешение на продажу групповых туров в РК в Восточном Китае





Правительство КНР разрешило продажу групповых туров в РК в Восточном Китае. Таким образом, в шести районах - Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Цзянси, Шаньдун и Чжэцзян, а также в городе Шанхае - можно будет купить групповые путёвки в Страну утренней свежести. Восточный Китай - особенно важный район страны с точки зрения туристического бизнеса. Прежде всего, здесь достаточно высокие доходы населения и большой туристический поток в РК. Так, до запрета на групповые туры в РК по причине размещения комплексов ПРО THAAD в РК туристы из Восточного Китая составляли треть всего потока из КНР. Теперь, помимо четырёх городов - Пекин, Шаньдун, Хубэй и Чунцин - групповые путёвки станут доступны жителям Восточного Китая.





Аналитики считают, что данные изменения произошли в результате визита главы МИД Китая Ян Цзечи в РК. Ян Цзечи в прошлом месяце провёл закрытую встречу с начальником управления национальной безопасности президентской администрации Чон Ый Ёном. Таким образом, можно сказать, что сделан ещё один шаг в сторону улучшения южнокорейско-китайских отношений, ухудшившихся в результате размещения комплексов ПРО THAAD. Помимо всего прочего, в последнее время в РК заметно вырос поток туристов из Китая, были возобновлены рейсы из Китая на остров Чечжудо. Дальнейшее улучшение ожидается и в других сферах южнокорейско-китайских отношений.



