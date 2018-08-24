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Специальное следствие по делу блогера Druid King не будет продлено 

#На тему дня l 2018-08-23

Новости

Специальное следствие по делу блогера Druid King не будет продлено 

Специальный прокурор Хо Ик Бом принял решение не продлевать срок следствия по делу корейского блогера Druid King, ответственного за фальсификацию мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, были потеряны основные улики из-за недостаточно тщательного расследования сотрудников полиции и прокуратуры РК. Вторая причина состоит в давлении политических кругов, в частности, правящей партии РК, на ход следствия. Наконец, третья причина - это поверхностное расследование самой независимой специальной следственной группы. Если первые два фактора можно было предвидеть заранее, то последний напрямую зависел от самой следственной группы. 

Следствие с самого начала основывалось только на показаниях самого блогера Druid King. В ходе следствия он постоянно менял свои показания, чем вводил следствие в заблуждение. По причине недостаточных оснований суд отказал в ордере на арест губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Также был отклонён запрос на арест  адвоката по фамилии До, которого Druid King просил назначить генеральным консулом РК в Осаке. Большое влияние на ход следствия оказало самоубийство депутата Национального собрания РК от партии Справедливости Но Хве Чхана, причастного к данному делу в связи с получением депутатом денежных средств от блогера Druid King. Несмотря то, что запросы на арест основных подозреваемых были  отклонены, у следственной группы по-прежнему остаётся много дел. Все усилия будут направлены на подготовку результатов следствия для передачи в суд. 

 


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