21-я встреча разделённых семей

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21-й раунд встреч разделённых семей начался 20 августа в горах Кымгансан в Северной Корее, где близкие родственники, разлучённые войной и живущие по разные стороны границы, смогли, наконец, встретиться спустя много лет. Программа воссоединения семей была приостановлена при прежнем правительстве Пак Кын Хе из-за серии ядерных провокаций Пхеньяна. Однако с этого года отношения между Югом и Севером стали налаживаться, и в начале года в Сеул приезжал спецпосланник Северной Кореи для обсуждения вопроса об участии его страны в Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. На апрельском саммите лидеры двух Корей договорились о скорейшем возобновлении программы воссоединения семей. Позже две стороны провели ряд переговоров для рассмотрения вопроса, и, наконец, встреча семей состоялась.

О том, как они проходили встречи, рассказывает обозреватель Чхве Ён Иль.