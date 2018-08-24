21-я встреча разделённых семей

Балжан Айдашова из Казахстана
2018-08-24
#Последние события на Корейском полуострове l 2018-08-23
21-й раунд встреч разделённых семей начался 20 августа в горах Кымгансан в Северной Корее, где близкие родственники, разлучённые войной и живущие по разные стороны границы, смогли, наконец, встретиться спустя много лет. Программа воссоединения семей была приостановлена при прежнем правительстве Пак Кын Хе из-за серии ядерных провокаций Пхеньяна. Однако с этого года отношения между Югом и Севером стали налаживаться, и в начале года в Сеул приезжал спецпосланник Северной Кореи для обсуждения вопроса об участии его страны в Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. На апрельском саммите лидеры двух Корей договорились о скорейшем возобновлении программы воссоединения семей. Позже две стороны провели ряд переговоров для рассмотрения вопроса, и, наконец, встреча семей состоялась.
О том, как они проходили встречи, рассказывает обозреватель Чхве Ён Иль.
2018-08-24
2018-08-24 15:04:03
2018-08-23