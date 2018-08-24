Азиатские игры 2002 года в Пусане

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В 2002 году отношения между Югом и Севером резко ухудшились из-за вооружённого конфликта на море, известного как «второе сражение у Ёнпхёна». Пхеньян принёс извинения и предложил провести двусторонние переговоры на министерском уровне. На этой трёхдневной встрече, проводившейся в Сеуле с 12 августа, стороны договорились об участии Северной Кореи в Азиатских играх в Пусане. Это был первый случай, когда Север принимал участие в международных соревнованиях в Республике Корея. Этот краткий опыт примирения остался в памяти на долгие годы. Такова великая сила спорта.