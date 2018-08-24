Актриса Пак По Ён и её непрерывное стремление вжиться в роль!

ⓒ KBS

22 августа 2018 года ожидается премьера новой кинокартины «Твоя свадьба» (너의 결혼식) с участием популярной южнокорейской актрисы Пак По Ён. Режиссеры, работавшие с актрисой, отмечают её работоспособность и стремление вжиться в роль. Пак По Ён всегда выкладывается на все сто, чтобы сыграть свою роль так, как не сыграет никто. А 18 августа Бэмбэм, участник бойз-группы 'GOT7', появился в качестве гостя развлекательной программы «Знакомые братья» кабельного телеканала 'JTBC' и рассказал об успешном ресторанном бизнесе своей семьи в Таиланде! Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 22 августа.