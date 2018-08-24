«Взрослая жизнь» (어른도감/Adulthood, 2018)

Балжан Айдашова из Казахстана
2018-08-24
#Новости шоу-бизнеса l 2018-08-23
Жанр: драма
Режиссер: Ким Ин Сон
В ролях: Ом Тхэ Гу, Ли Чжэ Ин, Сл Чжон Ён и др.
Премьера: 23 августа 2018 года
Возрастное ограничение: детям старше 12 лет
«А ты на самом деле взрослый?»
Четырнадцатилетняя девочка по имени Кён Он встречает на похоронах своего отца чудаковатого дядю по имени Чжэ Мин.
Этот горе-аферист теряет все страховые деньги, оставленные Кён Он после смерти кормильца.
Кён Он и Чжэ Мин не унывают и решают «развести» местного аптекаря, притворившись примерными папой и дочкой. Начинается грубая, очень граубая афера!
2018-08-24
2018-08-24 15:04:03
2018-08-23