«Взрослая жизнь» (어른도감/Adulthood, 2018)

Жанр: драма

Режиссер: Ким Ин Сон

В ролях: Ом Тхэ Гу, Ли Чжэ Ин, Сл Чжон Ён и др.

Премьера: 23 августа 2018 года

Возрастное ограничение: детям старше 12 лет





«А ты на самом деле взрослый?»

Четырнадцатилетняя девочка по имени Кён Он встречает на похоронах своего отца чудаковатого дядю по имени Чжэ Мин.

Этот горе-аферист теряет все страховые деньги, оставленные Кён Он после смерти кормильца.

Кён Он и Чжэ Мин не унывают и решают «развести» местного аптекаря, притворившись примерными папой и дочкой. Начинается грубая, очень граубая афера!