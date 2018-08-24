Сиквел корейского зомби-фильма «Поезд до Пусана»

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Фанаты фильмов ужасов знают, что корейский «Поезд до Пусана» (부산행) 2016 года является одним из лучших фильмов в своем жанре. Сюжет «Поезда до Пусана» построен вокруг группы людей, оказавшихся в одном поезде с зараженной пассажиркой, в то время как Сеул атакуют зомби, и город погружается в хаос. На данный момент режиссер первой части Ён Сан Хо работает над продолжением фильма с рабочим названием «Бандо», что переводится с корейского языка как «полуостров». «Это продолжение событий после того, как вирус распространился по территории всей Кореи. Будут совсем другие главные герои, однако сохранится общая атмосфера фильма», - говорит режиссер. «Поезд до Пусана» собрал в домашнем прокате свыше 83 миллиона долларов и стал самым кассовым фильмом 2016 года. Фильм также можно посмотреть на популярном американском сайте Netflix с английскими субтитрами.