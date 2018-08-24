Группа LOONA дождалась официального дебюта

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Новая женская группа LOONA впервые появилась на сцене в полном составе. Этот грандиозный проект занял 17 месяцев, потребовал 9 миллионов и 900 тысяч долларов США, создал 3 под-группы и собрал в одно единое 12 очаровательных и талантливых участниц. 20 августа LOONA провела свой первый шоу-кейс на сцене концертного зала «Голубой сквер», расположенного в районе Ханнам столичного округа Ёнгсан, представив публике дебютный альбом. Еще в октябре 2016 года продюсерская компания группы представила миру первую участницу по имени Хи Чжин, у которой появилась сольная песня и музыкальный клип. Вслед за ней была представлена Хён Чжин, за ней Ха Сыль, потом Ё Чжин, Виви, Ким Лип ит.д. С момента дебюта первой участницы и до первого появления всех девушек на сцене прошло около 2 лет, что говорит о масштабности проекта LOONA.